Mondo televisivo in lutto per la morte dell'attore Heath Freeman, ricordato come il serial killer della serie televisiva Bones: aveva 41 anni

Il noto attore Heath Freeman è morto nel sonno a soli 41 anni. Tutti si ricordano di lui come il serial killer Howard Epps della serie tv Bones, che ha appassionato tantissimi spettatori.

La triste notizia è stata diffusa dalla collega e amica Shanna Moakler. L’attrice ha pubblicato una nota sul sito di notizie online Deadline:

Siamo davvero devastati dalla perdita del nostro amato Heat Freeman. Un essere umano brillante con uno spirito intenso e pieno di sentimento, che ha lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori. Mi mancherai così tanto e conserverò tutti i fantastici ricordi che siamo stati in grado di condividere.

Non sono ancora state chiarite le cause della morte dell’attore 41enne, ma stando alle prime notizie riportate, sembrerebbe che sia morto nel sonno.

Chi era Heath Freeman

Heath Freeman è stato un attore cinematografico e televisivo americano. Il suo ruolo più ricordato ed importante, è quello del serial killer della serie tv Bones, colpevole di tanti omicidi che hanno tenuto il pubblico con gli occhi incollati sugli schermi televisivi.

Nel 2003, aveva preso parte anche alla serie televisiva NCIS, dove interpretava il ruolo di Benjamin Frank. Molto conosciuto anche per il ruolo di Gavin Dillon nella serie televisiva Raising the Bar.

Tra le sue ultime apparizioni, ricordiamo: “Trust Me”, “Avvocati a New York”, “Devil’s Fruit” e “Terror on the Prairie”.

Numerosi i messaggi apparsi suoi social, di colleghi del mondo dello spettacolo e dei tanti fan che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.

Le parole del manager Joe S. Montifiore