Dramma a Cinisello Balsamo, madre di 98 anni ed il figlio di 77 anni trovati morti in casa: disposte le autopsia sui corpi

Sono in corso tutte le indagini del caso per la triste vicenda scoperta nella mattinata di domenica 16 ottobre, nel piccolo comune di Cinisello Balsamo. Una madre e suo figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione, gli agenti stanno cercando di capire cosa è successo.

La cugina dell’uomo li ha visti per l’ultima volta 3 giorni prima, lo scorso giovedì e stavano entrambi bene. Ora bisognerà capire cosa è accaduto in quelle 72 ore che i due erano nella loro abitazione.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di domenica 16 ottobre. Precisamente nella casa della famiglia che si trova a Cinisello Balsamo, nella provincia di Milano.

La cugina 57enne dell’uomo, era andata a fare visita ai due nella giornata di giovedì. Tutto per loro sembrava essere normale.

Tuttavia, nella mattinata di domenica ha provato più volte a bussare alla porta. Però, non avendo mai ricevuto una risposta è entrata con una chiave che aveva ed è proprio a questo punto che ha fatto la straziante scoperta.

Il figlio di 77 anni era senza vita sul pavimento della cucina, mentre la mamma di 98 anni, che soffriva anche di demenza senile, era ormai deceduta sul pavimento del corridoio. I medici intervenuti non hanno potuto far nulla per salvarli, ma hanno potuto solo constatare il loro decesso.

Madre e figlio trovati senza vita in casa: le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso. Da una prima perquisizione hanno scoperto che non mancava nulla, per questo hanno potuto escludere l’ipotesi di ladri entrati in casa.

Inoltre, hanno anche visto che la porta era chiusa dall’interno, un’abitudine che aveva proprio l’uomo. Di conseguenza si esclude la possibilità di un delitto.

L’ipotesi che sembra essere più plausibile è che il 77enne ha perso la vita probabilmente per un malore, anche se non era affetto da nessuna patologia. La madre è deceduta solo successivamente, poiché non poteva prendersi cura da sola di sé stessa. Saranno solo le autopsie a dare ulteriori conferme sull’accaduto.