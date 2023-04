Ancora un gesto ammirevole arrivato da Clementino. Il rapper campano nei giorni scorsi ha esaudito il sogno di una sua piccola e sfortunata fan, la piccola Lucia, che è ricoverata al Santobono del capoluogo campano per le cure oncologiche. Il cantate si è presentato a sorpresa del nosocomio ed ha trascorso momenti di gioia e spensieratezza con la bimba.

Nato ad Avellino nel 1982, Clemente Maccaro è diventato famoso negli anni con il suo nome d’arte Clementino e soprattutto per il suo talento nella musica rap.

Negli ultimi giorni si è esibito insieme al collega e conterraneo Gigi D’Alessio sul un palcoscenico inedito e molto importante, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I due hanno cantato l’inno di Mameli prima del match degli azzurri di Roberto Mancini contro l’Inghilterra.

Ma gli impegni di Clementino sono tantissimi. Tra registrazioni in studio, concerti e il suo ruolo di giudice nel reality della Rai The Voice of Italy, il tempo libero che gli rimane è sempre poco.

Tuttavia, riesce sempre a ritagliarsi uno spazio per compiere gesti che scaldano il cuore e l’anima di chi li riceve e di chi li ammira.

Nel luglio scorso, ad esempio, insieme all’altro collega Achille Lauro, era andato al reparto pediatrico dell’ospedale Santobono di Napoli. Insieme i due artisti avevano messo su un piccolo concerto, allietando la giornata dei piccoli pazienti ricoverati.

Clementino esaudisce il sogno della piccola Lucia

A pochi mesi di distanza il rapper è tornato nel nosocomio di Napoli, per esaudire il desiderio espresso da una sua piccola fan, Lucia.

Lucia è ricoverata al Santobono per sottoporsi purtroppo alle cure oncologiche di cui ha bisogno. Il suo idolo è sempre stato Clementino e più volte aveva espresso il desiderio di incontrarlo.

Non appena lo ha saputo, il cantante si è diretto in ospedale ed ha trascorso qualche ora del suo tempo a ridere e scherzare con la piccola Lucia, strappandole un sorriso e soprattutto realizzando il suo sogno.

La direzione dell’ospedale in una nota ci ha tenuto a ringraziare l’artista per la sua solita e completa disponibilità, oltre che per il grande cuore che sempre dimostra di avere.