Ciro Immobile ha annunciato che il risarcimento che riceveranno le sue figlie per l'incidente con il tram, sarà devoluto in beneficienza

Ennesimo bel gesto da parte del calciatore Ciro Immobile. Il bomber della Lazio ha annunciato, tramite il suo legale, che l’intera somma del risarcimento che riceveranno le sue figlie per l’incidente in cui è rimasto coinvolto lo scorso aprile, sarà devoluto in beneficenza.

Lo scorso 16 aprile l’attaccante della Lazio e della nazionale italiana di calcio, Ciro Immobile rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale tra le vie della Capitale.

Lui viaggiava a bordo del suo suv e, per cause e responsabilità ancora oggi non del tutto chiarite, si è scontrato contro un tram della società di trasporti Atac.

Credit: ciroimmobile17 – Instagram

L’incidente fortunatamente non aveva causato vittime. Tuttavia c’erano stati diversi feriti, tra cui lo stesso Ciro Immobile, l’autista del tram, quattro passeggeri e le due figlie del bomber.

Queste ultime hanno avuto la prognosi più delicata, rispettivamente di 30 e 50 giorni.

Le parole del legale di Ciro Immobile

In seguito agli accertamenti dei periti assicurativi, sarà riconosciuto un risarcimento alle bimbe di Ciro Immobile. Risarcimento che, come già annunciato, sarà devoluto in beneficenza.

Nei giorni scorsi, infatti, l’avvocato rappresentante dell’attaccante della Lazio ha dichiarato:

Il 16 aprile Ciro, con a bordo le due figlie piccole, rimaneva coinvolto in un incidente contro un tram dove viaggiavano l’autista e altri passeggeri. Fortunatamente, a parte le due bambine, nessuno riportava danni che rendevano necessario il ricovero. In considerazione dell’imminente visita medico legale sulle due figlie minori, ho appreso dal mio assistito che insieme alla moglie hanno intenzione di devolvere la somma che riceveranno come risarcimento. Non sono sorpreso perché la sensibilità ed il buon senso hanno caratterizzato ogni comportamento di Ciro dal giorno di quell’incidente brutto, ma per fortuna senza conseguenze gravi.

Come detto, non è la prima volta che Ciro Immobile si rende protagonista di gesti di buon cuore che hanno come beneficiarie persone meno fortunate.

A Pasqua di quest’anno, ad esempio, si era presentato a sorpresa all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Con lui c’era anche la moglie Jessica Malena e, insieme, i due hanno consegnato uova di pasqua, ma soprattutto sorrisi e attimi di spensieratezza ai bimbi e bombe che soffrono per via di gravi malattie.