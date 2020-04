Civitavecchia, neonato di un mese ha perso la vita Neonato di mese ha perso la vita: perdeva sangue dalla bocca

Un evento davvero drammatico è avvenuto nella serata di ieri, giovedì ventitre aprile. Un neonato di un mese ha perso la vita. I medici hanno provato a fare il possibile per riuscire a salvarlo, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto la sua famiglia, distrutta dal dolore, che non si sarebbe mai aspettata di poterlo perdere.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il decesso è avvenuto poco dopo le venti di ieri, all’ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove i medici lo hanno rianimato per circa quaranta minuti.

Il piccolo, nato lo scorso diciotto marzo, ha iniziato ad avere dei problemi sin da quando è venuto al mondo, ma per il momento ci sono ancora molti dei dubbi sul suo decesso.

E’ stato portato dalla madre al pronto soccorso, ma sin da subito la sua situazione era sembrata grave. Perdeva anche sangue dalla bocca. I dottori hanno cercato di fare il possibile, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il dottore, insieme alla Asl Roma 4, ha avvisato subito la Magistratura di quanto accaduto ed ora infatti è stato aperto un fascicolo d’indagine.

Il corpicino del neonato sarà disposto ad autopsia, per chiarire le cause del suo decesso. Ci sono ancora dei dubbi da risolvere e soprattutto, il motivo per cui perdeva sangue dalla bocca, poiché non è ancora chiaro per la Procura ed anche per i medici.

In più vogliono capire se tutte le procedure eseguite sono state corrette o se ci sia stato qualche errore e si sarebbe potuto salvare. La famiglia, proprio come la comunità, sono distrutte per questa grande ed inaspettata perdita. Nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare che potesse accadere una tragedia simile.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle indagini degli inquirenti.