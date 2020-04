Neonato nato in casa, ha perso la vita Morto neonato dopo due giorni di agonia. Ecco cosa è accaduto.

Una vicenda terribile è stata registrata nei giorni scorsi a Teggiano, in provincia di Salerno, dove un neonato nato in casa, dopo due giorni di agonia, ha perso la vita. I medici hanno provato a fare il possibile per riuscire a salvarlo, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Un evento drammatico, che ha sconvolto tutta la popolazione, ma soprattutto i suoi genitori, di origini indiane, che non si sarebbero mai aspettati di dover vivere un dolore simile.

In base alle informazioni che sono state rese note, il piccolo era nato nella sua abitazione a Teggiano. La madre ha rotto le acqua ed il parto è stato molto rapido.

Ad aiutarla è stato proprio il marito, che ha anche pensato a chiamare i soccorsi. Infatti quando gli operatori del centodiciotto sono arrivati in casa, hanno provveduto al taglio del cordone ombelicale ed a trasportare i due negli ospedali.

Il neonato è stato ricoverato al Tin di Salerno, mentre la madre all’ospedale Polla. I medici hanno provato a fare il possibile per provare a salvarlo, ma dopo due lunghi giorni di agonia, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il piccolo è venuto al mondo prematuro e sembrerebbe che soffrisse anche di altre patologie molto gravi. Infatti il suo cuore ha cessato di battere dopo soli due giorni di vita.

La madre, che prima di questo ha già eseguito altri tre parti, per il momento sembra essere ancora ricoverata in ospedale. Entrambi i genitori sono distrutti per questa grande perdita. Nessuno dei due si sarebbe mai immaginato che l’evento si sarebbe trasformato in tragedia.

Anche tutta la comunità di Teggiano non si aspettava di poter vivere un lutto simile ed infatti, in molti sono rimasti sconvolti dall’accaduto e da come si sono svolti i fatti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.