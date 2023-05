Una notizia davvero straziante è quella che purtroppo è emersa in queste ultime ore. Viviana Serra, giornalista ed avvocato di 49 anni, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione ed i medici intervenuti per lei non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo decesso.

In tanti al momento sono sconvolti da questa assurda e straziante perdita. Fino a pochi giorni fa ha lavorato e condotto una vita abbastanza normale e nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo simile.

La prima a lanciare una sua amica. Ha provato a chiamarla per tutta la giornata di martedì 9 maggio, ma visto che non ha mai ricevuto una risposta, si è presto allarmata.

Per questo motivo, ha deciso di chiedere ai Vigili del Fuoco di andare a controllare. Gli agenti arrivati in casa, hanno dovuto aprire la porta con la forza, poiché la serratura era chiusa dall’interno.

Tuttavia, è solo dopo che sono entrati hanno fatto la straziante scoperta. La giovane donna era ormai senza vita ed i medici intervenuti purtroppo, per lei non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo decesso.

La sua improvvisa e prematura perdita ovviamente, ha sconvolto molti suoi amici e colleghi. Oltre ai suoi familiari, ha lasciato anche una figlia di appena 17 anni. L’ipotesi più accreditata è proprio quella del gesto estremo.

L’ultimo post di Viviana Serra sui social

Viviana ha lavorato per molto tempo nei quotidiani locali La Provincia e Civonline. Inoltre, per diverso tempo ha anche condotto il giornale televisivo. Tuttavia, da diversi mesi ha avuto problemi con una fragilità, che l’ha portata poi alla depressione.

Per questo motivo le sue apparizioni televisive erano sempre più sporadiche. Fino a quando non ha scelto di non presentarsi più in televisione. I suoi colleghi però, affermano che in realtà ha continuato a lavorare e che la sua ultima intervista risale a circa 20 giorni fa.

Nella giornata di martedì 9 aprile, la giovane donna è apparsa sui social in cui ha pubblicato un ultimo post. Nel messaggio ha scritto: “La vita è bellissima!!”