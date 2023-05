Si chiamava Samanta Marchegiano ed era la 24enne trovata senza vita nel bagno dell’abitazione che condivideva con altre coinquiline, nella città di Macerata. Gli agenti al momento stanno lavorando per capire l’esatta causa dietro il suo improvviso decesso.

In queste ore la famiglia e gli amici la stanno ricordando con dei messaggi sui social, anche perché sono tutti sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì 2 maggio. Precisamente in un appartamento che si trova in una palazzina, in via Severino, nella città di Macerata.

La prima a chiedere l’intervento dei sanitari, è stata proprio una sua amica. Da ciò che è emerso, la ragazza era entrata nel bagno per fare una doccia. La giovane non sentendo più la sua voce, è entrata per controllare.

Tuttavia, è proprio all’interno di quella stanza, che l’ha trovata dentro la vasca, esanime. Da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari, che sono presto arrivati nella casa delle studentesse.

Hanno cercato di rianimare Samanta per diverso tempo, ma alla fine i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Sul corpo però il medico legale non ha trovato segni di violenza o di lesioni.

Le ipotesi dietro al decesso di Samanta Marchegiano

Samanta era originaria di Lanciano, ma da qualche anno viveva con la famiglia a San Vito Chietino. Negli ultimi tempi si era trasferita a Macerata proprio perché si era iscritta alla facoltà di Giurisprudenza.

In quella giornata era appena rientrata a casa e si era chiusa in bagno, per fare una doccia. Per il momento però non è ancora chiaro che è successo in quella stanza ed è per questo motivo, che gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo.

Gli agenti nel frattempo, dopo aver fatto tutti i rilievi nella casa, hanno deciso di ascoltare anche le sue amiche, per ricostruire le sue ultime ore di vita. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.