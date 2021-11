La storia di questa donna arriva dalla Gran Bretagna e si sta diffondendo in tutto il mondo attraverso i social network, come prova di quanto la vita, a volte, possa essere ingiusta ed imprevedibile. Clare Machin è morta a 39 anni dopo un forte mal di testa.

La donna si trovava in vacanza nel Galles con la sua famiglia, quando è stata colpita da un mal di testa insopportabile. Ha perso i sensi e si è accasciata a terra. I suoi parenti hanno subito lanciato l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto ed hanno trasportato la paziente all’ospedale Glan Clwyd Hospital di Bodelwyddan.

Viste le sue gravi condizioni, i medici hanno in seguito deciso di trasferirla alla struttura sanitaria Royal Stoke University Hospital, dove è stata sottoposta a due interventi alla testa. Purtroppo, due settimane dopo il cuore di Clare Machin si è fermato.

La condizione di Clare Machin

Dopo tutti gli esami, i medici hanno informato la famiglia di questa madre di quattro figli, della causa della morte: emorragia subaracnoidea. Si tratta di un rarissimo tipo di ictus causato da un’emorragia sulla superficie del cervello. Una condizione che in alcuni casi può essere fatale.

Le testate giornalistiche del posto hanno raccontato la storia di questa donna, per aumentare la consapevolezza su questa rara condizione ed informare le persone sui sintomi ai quali dover prestare molta attenzione: torcicollo, malessere, sensibilità alla luce, perdita di coscienza o convulsioni e un forte mal di testa, diverso da quello accusato solitamente.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia, da parte di utenti provenienti da ogni parte del mondo. Non è noto se Clare avesse ignorato i sintomi della malattia, ma i medici chiedono assoluta prevenzione della salute. Controlli periodici, al fine di individuare condizioni come quella che ha colpito questa donna, così da poter intervenire in tempo.