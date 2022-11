Secondo alcuni media americani, a portare via Clarence Gilyard Jr è stata una malattia con cui l'attore combatteva da molto tempo

Lutto gravissimo nel mondo del cinema d’azione. Nelle scorse ore si è infatti divulgata la notizia della scomparsa di Clarence Gilyard Jr. La star aveva solo 66 anni e se ne è andato dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia. I ruoli di maggiore successo che ha interpretato sono quelli in Top Gun, ChiPs e nella serie di Texas Walker Ranger.

Una carriera lunghissima e piena di molti progetti di enorme successo, quella di Gilyard Jr, che ha esordito nel 1981, subito in una serie tv che ha fatto la storia della televisione, CHiPs.

Poi è apparso nella serie tv The Duck Factory, in cui ha recitato al fianco di un giovane Jim Carrey.

Dopo alcuni altri ruoli minori, a metà degli anni ottanta ha avuto delle parti in film che sono rimasti nella storia del cinema mondiale come Karate Kid e, soprattutto, quella di Marcus “Sundown” Williams nel film Top Gun, con Tom Cruise.

Dal 1989 al 1993 ha recitato nei panni dell’investigatore privato Conrad McMasters, nella serie poliziesca Madlock. Lascerà questa serie per recitare in un’altra che, allo stesso modo, ha fatto la storia delle tv, Walker Texas Ranger.

L’ultimo lavoro risale al 2019, quando ha recitato nel film The Perfect Race, diretto dal regista Dave Christiano.

Cause della morte di Clarence Gilyard Jr

Nel 2003 si è laureato in attività teatrale e, parallelamente alla carriera da attore, Clarence Gilyard Jr ha iniziato quella da professore universitario. Insegnava infatti teatro agli allievi dell’Università del Nevada. Nel 2013 ha debuttato anche come registra teatrale, dirigendo i suoi allievi in una versione de Il Diario di Anna Frank.

È stato lo stesso istituto, attraverso una dichiarazione diramata sul web, ad annunciare la scomparsa del famoso attore. Nella nota si legge:

La sua generosità di spirito era senza limiti. Era sempre pronto a contribuire a progetti e performance quando possibile.

Riguardo alle cause che hanno portato al suo decesso non si sa molto. Dagli Stati Uniti, tuttavia, è circolata una voce secondo la quale pare che soffrisse da anni di un brutto male, che alla fine lo ha sconfitto e portato via a soli 66 anni.

Gilyard Jr si è sposato due volte ed ha avuto quattro figli.