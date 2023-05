La piccola Clarissa Spadaro è stata sbalzata via dall'auto della madre ed ha battuto la testa contro un palo della segnaletica

Una dramma devastante è avvenuto nella giornata di domenica a Cossolnovo, alle porte di Vigevano. Clarissa Spadaro, una bimba di soli 5 anni, è deceduta a seguito dello schianto avvenuto tra l’auto su cui viaggiava insieme alla sua mamma e un’altra vettura. Sbalzata fuori dal finestrino, ha battuto la testa contro un palo e si è spenta poco dopo in ospedale.

Si è concluso un week end terribile per quanto riguarda gli incidenti stradali avvenuti in Italia, i cui bilanci sono stati drammatici.

Sabato, nel casertano, in due distinti incidenti hanno perso la vita Augusto Pedana e Roberto De Micco. Avevano rispettivamente 38 e 69 anni ed erano un imprenditore e un generale dell’Aeronautica Militare.

Sempre sabato, nel foggiano, in un incidente ha perso la vita Patrizia Gambatesa. La donna, 42 anni, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un guarda rail spegnendosi sul colpo. In auto con lei i due figli piccoli.

Domenica mattina, alle porte di Vigevano, un incidente rocambolesco è costato la vita ad una bimba di soli 5 anni, Clarissa Spadaro.

Dolore immane per la morte di Clarissa Spadaro

La piccola era in auto con sua madre, una 42enne di Cerano e sedeva sui sedili posteriori. Lo schianto tra l’auto della donna e un’altra vettura è avvenuto a Cossolnovo, all’incrocio tra via Mentana e via Quarto.

Nell’impatto la bambina è stata scaraventata fuori dall’abitacolo. Dopo il volo la piccola ha battuto la testa contro un palo della segnaletica stradale e le sue condizioni sono apparse da subito critiche.

Trasportata in ospedale a Vigevano, Clarissa si è spenta poco dopo il suo arrivo.

Enorme il dolore in tutta la comunità di Cossolnovo. Luigi Parolo, primo cittadino, ha diramato un toccante messaggio di cordoglio:

Adesso è il momento del silenzio. Qualsiasi parola, qualsiasi commento in questo momento sarebbe assolutamente fuori luogo. Come comunità siamo costernati e profondamente sgomenti per l’accaduto. Credo di poter parlare a nome di tutti i miei concittadini ed esprimere tutta la vicinanza alla famiglia della piccola.

I rilievi effettuati dalla Polizia locale cercheranno di chiarire la dinamica del sinistro. Stando a quanto emerso, sembrerebbe che il finestrino posteriore fosse aperto e proprio da lì sarebbe uscita la piccola.