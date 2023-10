Si chiamava Fabio Ruffo l’uomo di soli 48 anni, padre di famiglia, che nella mattinata di ieri ha perso la vita a Milano. Un autobus della ATM, che stava transitando in viale Forlanini, lo ha travolto e non gli ha lasciato scampo. Cosa è successo.

Una domenica drammatica tra le strade di Milano, per via dell’ennesimo incidente stradale che purtroppo, anche in questo caso, ha visto una persona molto giovane perdere la vita.

Fabio, un uomo di 48 anni residente in via Barigozzi, intorno alle 9:00 del mattino era uscito come suo solito per fare una passeggiata con il suo cane, un bull terrier.

È passato a salutare sua mamma, poi, sempre a piedi, stava tornando verso casa.

Arrivato in Viale Forlanini, all’altezza dell’incrocio con via Eugenio Bellosio, ha attraversato sulle strisce pedonali e proprio in quel momento è successo l’irreparabile.

Un autobus della ATM (Azienda Trasporti Milanesi) che stava transitando proprio in quel momento, sebbene procedesse a velocità molto ridotta, lo ha travolto in pieno.

Per Fabio Ruffo non c’è stato nulla da fare

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118 sul posto. Purtroppo, per Fabio Ruffo, non c’è stato nulla da fare. I gravi traumi riportati nell’impatto con il grosso mezzo ne hanno decretato un decesso praticamente istantaneo.

Riguardo alla dinamica dell’incidente, sulla quale gli inquirenti stanno indagando, pare che l’autobus della linea 175 abbia allargato la traiettoria per via di un altro mezzo parcheggiato sul ciglio della strada, per poi colpire il 48enne mentre quest’ultimo si trovava esattamente al centro della carreggiata.

Il conducente del bus, dopo l’incidente, è rimasto scioccato ed ha avuto bisogno del supporto dei medici intervenuti sul posto.

Numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla famiglia della vittima, uno dei quali arrivati anche dalla stessa ATM, che nel fare le condoglianze ha anche confermato che si occuperà di fornire tutto il supporto necessario.

