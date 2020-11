Nel corso delle ultime ore è arrivata la bellissima notizia di Clotilde Armellini. La donna, che aveva ricevuto severi attacchi da parte dei negazionisti del virus, ora sta meglio. Sebbene sia ancora positiva, ha quasi sconfitto la sua battaglia contro il Coronavirus in quanto è uscita dal reparto di pneumologia.

Grande passo in avanti verso la guarigione per Clotilde Armellini. Tempo fa, la donna aveva scoperto la sua positività al Coronavirus a cui è seguito un ricovero in ospedale. Ad oggi, non ancora negativa, la sua battaglia contro la malattia procede di bene in meglio poiché i medici hanno dimesso la donna dal reparto di pneumologia.

Alla luce di questo, i cosiddetti negazionisti del virus si sono scagliati severamente contro la donna. Lei stessa ha raccontato come si è sentita a ricevere determinati commenti:

Mi hanno scritto che sarei stata pagata per girare il video, e che sarei persino una cantante in cerca di notorietà per andare a Sanremo. La frase più gentile è stata di chi ha detto che ‘non si usa un cellulare in rianimazione’. Tanti invece hanno scritto di peggio, facendomi sentire persino in colpa verso la mia famiglia.

Nonostante gli attacchi, oggi Clotilde Armellini è uscita dal reparto di pneumologia ed ora si trova nella clinica Salus di Alessandria. Qui intraprenderà un percorso riabilitativo.

Inizialmente i medici avevano sottoposto la donna alla terapia con il casco cpap per la somministrazione dell’ossigeno. In un post, lei stessa ha affermato di aver effettuato un tampone il quale ha dato ancora esito positivo ma si avvicina sempre si più verso la guarigione. Nell’occasione la donna ha voluto fare un ringraziamento a tutto il personale sanitario i quali le hanno mostrato sostegno e supporto in questo periodo difficile della sua vita.