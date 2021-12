Si chiamava Veronica Furegato ed aveva appena 19 anni. Purtroppo è l’ennesima vittima di un incidente stradale, che è avvenuto sulle strade italiane. Il cuore della ragazza ha cessato di battere nella giornata di mercoledì 15 dicembre, 8 giorni dopo la tragedia.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia che ha spezzato i cuori di tantissime persone. In questi giorni in tanti hanno mostrato affetto e vicinanza ai suoi familiari.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella serata di mercoledì 8 dicembre. Precisamente sulla strada provinciale 53, che collega Codigoro e Lagosanto, in provincia di Ferrara.

Veronica era a bordo della sua Fiat 500, erano le 20.30 circa e stava tornando nella sua abitazione. Era uscita con delle amiche. Ad un certo punto però, è avvenuto l’impensabile.

CREDIT: FACEBOOK

Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembrerebbe la ragazza abbia urtato violentemente una Seat Ibiza. Inoltre pochi istanti dopo, anche un’altra automobile sarebbe sopraggiunta e avrebbe sbattuto contro la macchina della 19enne.

I passanti, che si sono presto resi conto della gravità della situazione, hanno lanciato in fretta l’allarme. I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti. Purtroppo le condizioni della ragazza sono apparse disperate sin da subito.

Il tragico decesso di Veronica Furegato, la 19enne con la passione per la moda

Veronica per 8 lunghi giorni ha lottato con tutta sé stessa per sopravvivere. La sua situazione però è peggiorata, fino al tragico decesso che è avvenuto nella giornata di mercoledì 15 dicembre.

In questi lunghi giorni di agonia, l’intera comunità ha mostrato affetto e vicinanza ai suoi genitori. Tutti speravano che la 19enne, con una grande passione per la moda, potesse farcela. Ma i traumi riportati dopo l’incidente per lei sono risultati essere fatali. Il sindaco Alice Zanardi sui social ha scritto: