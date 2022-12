La tragedia ha scosso l'intero mondo del calcio britannico: i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita di Cody Fisher

Una notizia molto spiacevole si è diffusa nelle scorse ore nel Regno Unito prima, e nel resto d’Europa dopo. Cody Fisher, giovane calciatore britannico di soli 23 anni, ha perso la vita dopo che due persone lo hanno avvicinato all’interno di un locale notturno e colpito con due fendenti di arma da taglio. Giocava nel club dello Stratford Town.

Già lo scorso 23 dicembre era avvenuto un episodio molto simile in Francia a Marsiglia, che ha visto spegnersi una giovane promessa del calcio.

Il 21enne Adel Santana Mendy, senegalese di origine ma cresciuto calcisticamente e non in terra transalpina, si è ritrovato vittima di una sparatoria avvenuta nel 14esimo arrondissement della città francese di Marsiglia.

Il giovane atleta è stato raggiunto da due proiettili che ne hanno causato il decesso in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che però non sono riusciti a far altro che constatare il decesso del ragazzo.

A distanza di quasi una settimana, le forze dell’ordine ancora non hanno rintracciato gli autori della sparatoria.

Come Adel Santana Mendy, anche Cody Fisher era uscito con i suoi amici per una serata in compagnia durante le feste natalizie e, come lui, era una promessa del calcio.

Come è morto Cody Fisher

L’episodio si è verificato in un locale notturno nella Contea del West Midlands, nel Regno Unito. Cody, mentre era con i suoi amici, è stato avvicinato da alcuni malintenzionati che, a quanto pare al termine di una lite, hanno estratto dei coltelli e non hanno esitato ad usarli.

Secondo quanto riportato dai media locali, sembrerebbe che il giovane calciatore sia stato raggiunto da due fendenti, che alla fine si sono rivelati fatali.

La tragedia ha scosso ovviamente la famiglia del giovane, ma anche il mondo del calcio semi professionistico inglese.

Cody giocava nello Stratford Town FC, club che milita nella Southern Football League. Il Presidente e tutta la società, hanno espresso il loro cordoglio in una toccante nota divulgata sui social.