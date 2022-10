Un gravissimo episodio è quello avvenuto nella mattina dello scorso 17 ottobre, in Colombia. Un bimbo di soli 2 anni ha perso la vita, dopo che un aereo finito fuori pista, si è scontrato contro un piccolo gruppo di ambulanti. I tentativi dei medici di salvarlo, si sono rivelati inutili.

La vicenda ha sconvolto l’intera Nazione e sono davvero tante le persone che in queste ore sui social, stanno cercando di mostrare vicinanza ed affetto ai suoi familiari.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuto intorno alle 11 del mattino del 17 ottobre. Proprio vicino all’aeroporto di ‘Simon Bolivar’ di Santa Marta.

Il velivolo con a bordo 7 persone era appena decollato e diretto a Bogotà. All’improvviso però, la persona alla guida ne ha perso il controllo ed è finito per schiantarsi, proprio dove un gruppo di bambini stavano vendendo dei prodotti.

Lo scontro è apparso grave sin da subito. Infatti i sanitari intervenuti si sono presto resi conto che le condizioni del piccolo erano disperate.

Tuttavia, con la speranza di poterlo salvare, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale locale. Lo hanno rianimato a lungo ed hanno cercato di fare il possibile, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il triste e straziante decesso del bambino.

La dinamica del sinistro in cui il bimbo di 2 anni ha perso la vita

Anche un altro bambino è rimasto gravemente ferito, ma per ora dovrebbe essere in condizioni stabili. Invece i 7 passeggeri del velivoli sono tutti in buone condizioni di salute. Nessuno risulta essere in pericolo.

La dinamica di questo episodio è ancora ignota, ma il tutto sembra essere avvenuto improvvisamente. Il colonnello Adriana Paz Fernandez in un’intervista ha dichiarato: