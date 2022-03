Nella giornata di ieri è avvenuto un terribile incidente aereo in Cina in cui tutte le 132 persone a bordo ne sono uscite vittime. Dunque, nella strage non è stato rinvenuto nessun sopravvisuto. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ieri un Boeing737 della linea aerea China Eastern Airlines ha perso il controllo schiantandosi nella regione del Guangxi, in Cina. Alla luce dell’incidente, i soccorritori sono giunti immediatamente sul posto, Tuttavia, hanno fatto sapere che non hanno rinvenuto nessun sopravvissuto ma solo pochissimi pezzi del velivolo il quale si è schiantato contro una montagna.

Queste sono state le parole riportate dai telegiornali locali questa mattina:

Il relitto è stato trovato, ma finora nessuna della persone a bordo dell’aereo con cui si era perso il contatto è stata ritrovata.

Incidente aereo in Cina: il velivolo ha subito un LOC-1

Una prima ricostruzione delle dinamiche dello schianto è stata effettuata sulla base di un video diffuso da una compagnia mineraria nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto l’incidente. Le telecamere hanno immortalato il velivolo cadere ad una velocità elevatissima e quasi in verticale.

Il Boeing737 della China Eastern Airlines avrebbe subito un probabile loss of control in flight, chiamato LOC-I. Il velivolo avrebbe perso il controllo e neanche i piloti sarebbe stati capaci di gestirlo.

Nel corso delle ultime ore stanno circolando immagini le quali raffigurano l’aereo pochi minuti prima di cadere nei pressi della città di Wuzhou. Poi lo schianto e le fiamme che hanno distrutto completamente tutto ciò che rimaneva. Neanche dalle scatole nere è possibile comprendere che cosa sia accaduto veramente.

Stando a quanto riferito il generale Carlo Landi, si esclude la possibilità che si tratterebbe di un gesto estremo in quanto il tracciato diffuso da Flightradar24 dimostra la volontà dei piloti di far risalire l’aereo. Tuttavia, per sapere con certezza quanto è accaduto bisogna attendere le analisi delle scatole nere.