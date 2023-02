Un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo, questa è l’improvvisa causa dietro al decesso di una giovane istruttrice di nuoto, chiamata Mia Jennings. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo per lei non c’era ormai più nulla da fare e non hanno avuto altra scelta che constatare la sua scomparsa.

Ovviamente in molti sono addolorati e sgomenti da questa perdita così improvvisa e straziante. Per questo in tanti hanno voluto ricordarla con un messaggio sui social.

I fatti sono avvenuti nella giornata di sabato 28 gennaio. Precisamente nella contea di Macclesfield, a Cheshire, in Inghilterra. Era un’insegnante di nuoto, molto apprezzata nonostante la sua giovane età.

Infatti nel centro in cui lavorava era molto conosciuta e grazie alla sua passione, aveva insegnato a molti bambini. In quella giornata tutto per lei e per la sua famiglia sembrava procedere bene.

Quando all’improvviso la ragazza, per motivi ancora da capire, ha avuto un malore. I suoi familiari si sono presto resi conto della gravità delle sue condizioni ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti. Con la speranza di poterla salvare, l’hanno sottoposta a tutte le manovre di rianimazione, ma alla fine non sono riusciti a far più nulla per lei, se non constatare il suo straziante decesso.

I messaggi di cordoglio per Mia Jennings

L’accaduto ovviamente ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto quelli che la conoscevano. Mia non ha mai avuto gravi problemi di salute ed era una grande sportiva. Una sua amica sui social, per ricordarla, ha scritto:

Era la ragazza più gentile e premurosa che ho mai avuto il piacere di conoscere, anche se il nostro tempo insieme è stato breve, non c’è mai stato un momento in cui è stata dato per scontato.

Gli amici e tutti i suoi cari, in queste ultime ore, hanno deciso di avviare una raccolta fondi sulla piattaforma JustGiving. In poco tempo hanno raggiunto una grande somma di denaro. Lo scopo è quello di donarli poi ad un’associazione che si occupa di persone affette da problemi al cuore.