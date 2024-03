Un gravissimo lutto è quello che ha colpito il Policlinico di Tor Vergata, purtroppo una ragazza di 22 anni, chiamata Asia Semeraro è deceduta all’improvviso, a causa di un malore, che non le ha lasciato scampo. In tanti hanno voluto ricordarla con dei messaggi di cordoglio.

La notizia ovviamente ha gettato dolore e sconforto, non solo nei cuori dei suoi familiari, ma soprattutto in quelli dei suoi compagni di corso. Tra i vari messaggi sui social, c’è anche quello dell’istituto che frequentava e nel quale stava studiando per diventare infermiera.

Asia Semeraro aveva solamente 22 anni e tutti dicono che sembrava stare bene. Non aveva patologie così gravi, da poter pensare ad un epilogo del genere. Tuttavia, nei giorni scorsi ha avuto un malore e da quello che dicono chi era con lei, ha subito allertato i sanitari, con la speranza che potessero fare qualcosa per salvarle la vita.

I medici intervenuti sul posto hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. A nulla sono serviti i loro disperati tentativi di tenerla in vita. Purtroppo per lei non c’era più nulla da fare. La ragazza originaria di Ostuni, stava facendo tirocinio al Policlinico di Tor Vergata ed infatti la notizia della sua scomparsa ha portato a dolore e sconforto.

Il messaggio di cordoglio dell’università per Asia Semeraro

In tanti in queste ore hanno scelta di scrivere per lei un messaggio, sia per ricordarla, ma anche per mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia, colpita da una perdita improvvisa e straziante. Tra questi c’è anche quello del Policlinico di Tor Vergata, che sui social hanno scritto: