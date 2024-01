Shock e sgomento nel mondo dello sport per l’improvvisa e sconvolgente morte di Shawn Barber. L’atleta, campione del salto con l’asta, è deceduto lo scorso 18 gennaio nella sua casa in Texas. Commovente l’annuncio arrivato sui social dal suo agente. Aveva solo 29 anni.

Un lutto inatteso ha sconvolto nei giorni scorsi il mondo dello sport, in particolare quello dell’atletica leggera.

Il 18 gennaio, a soli 29 anni, si è infatti diffusa la notizia della prematura ed improvvisa morte di Shawn Barber, campione di salto con l’asta di soli 29 anni del Canada.

Ad annunciare il suo decesso ci ha pensato il suo agente, che ha pubblicato questo toccante comunicato sui social network:

Un amico che non dimenticheremo mai. Shawn Barber è morto. Più che un semplice atleta era una persona di buon cuore che metteva sempre gli altri davanti a se stesso. È tragico perdere una persona così brava e così giovane.

Non sono state rese note le cause del decesso, ma nel 2020 aveva abbandonato la sua carriera agonistica nell’atletica per non precisati problemi medici e psicologici.

La storia di Shawn Barber

Nato a Las Cruses in New Mexico, Barber ha studiato all’università di Akron, in Ohio, dove ha iniziato a praticare il salto con l’asta.

Sebbene fosse nato negli Stati Uniti, Shawn decise di gareggiare per il Canada, paese di cui era originario suo padre George, nato in Ontario.

Nel 2015, quando aveva solo 21 anni, saltando la misura di 5,90 metri si aggiudicò la vittoria e la medaglia d’oro della disciplina ai campionati mondiali di atletica di Pechino. L’anno successivo fece invece parte dei finalisti nella finale delle Olimpiadi di Rio De Janeiro.

Poco prima delle Olimpiadi brasiliane, venne trovato positivo alla cocaina durante un test anti doping. Ciononostante venne solo ammonito, perché fu accertato che assunse la sostanza involontariamente, baciando una ragazza che aveva fatto uso della suddetta.

Nel 2017 fece coming out raccontando con orgoglio sui social di essere omosessuale. Queste furono le sue parole: