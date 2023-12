Colpita da un fulmine mentre passeggia in spiaggia con i suoi cari, mamma di 34 anni muore sul colpo

Un episodio davvero straziante è quello che è accaduto poche settimane fa su una delle spiagge della Colombia. Purtroppo una giovane mamma di 34 anni, ha perso la vita dopo che un fulmine l’ha colpita, mentre passeggiava sul lungo mare insieme alla sua famiglia.

Le autorità hanno diramato l’allerta meteo, solo diverse ore dopo la scomparsa straziante della giovane donna. Ora in tanti stanno cercando di mostrare vicinanza ai suoi cari.

Si chiamava Froilanis Maireth Rivas Roman e con il marito ed i suoi figli, era andata in Colombia per una vacanza. Volevano solo passare del tempo insieme, all’insegna del relax e della spensieratezza.

Il dramma si è consumato sulla spiaggia di Boquilla, a Cartagena. Una telecamera ha ripreso tutta la scena ed è proprio su questo video che le forze dell’ordine stanno facendo gli accertamenti di routine.

Froilanis era uscita con i figli per fare una passeggiata. Quando all’improvviso, prima che se ne rendessero conto, una palla di fuoco l’ha avvolta ed in una frazione di secondo, ha provocato il suo decesso.

Le indagini per il decesso della mamma di 34 anni

Una bagnante, che insieme ai suoi parenti ha assistito a tutta la scena, è subito intervenuta per soccorrerla ed ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. All’arrivo dei medici, per lei però non c’era più nulla da fare.

Froilanis aveva un’azienda di abbigliamento che gestiva sui social già da diverso tempo. Dalle indagini è emerso che ha perso la vita a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Le autorità locali, è venuto fuori che hanno diramato l’allerta meteo solo diverse ore dopo il decesso della giovane donna.

In tanti in queste ore nel frattempo, stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi cari, vista la grave perdita. Frolanis ha lasciato il marito, due figli molto piccoli ed anche tutti i suoi parenti. Le forze dell’ordine ora stanno portando avanti tutte le indagini del caso, per capire se c’è stato un errore da parte di qualcuno e questo episodio, poteva essere evitato.