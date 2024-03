Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito la televisione della Scozia. Purtroppo il conduttore e presentatore Nick Sheridan ha perso la vita a 32 anni, a causa di un brutto male che si era presentato solo pochi giorni prima, mentre stava facendo jogging.

La notizia ha sconvolto migliaia di persone. Infatti in tanti lo stanno ricordando con parole di affetto e vicinanza, anche per la sua famiglia, colpita dall’improvvisa e straziante perdita. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vivere un dramma del genere.

Nick Sheridan aveva 32 anni ed era entrato a lavorare nella BBC della Scozia, dal 2018, prima come giornalista e poi come presentatore. Sembrava stare bene e la sua vita stava finalmente prendendo forma, riuscendo a raggiungere in breve tempo tutti i suoi obiettivi. Fino a quando, pochi giorni fa, non è avvenuto l’impensabile.

Il conduttore come ogni giorno, era uscito per fare jogging e per lui sembrava essere un momento come gli altri. Quando all’improvviso però, ha avuto un aneurisma che lo ha fatto crollare a terra. I passanti nel vedere la gravità delle sue condizioni, hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso di Nick Sheridan ed il dolore per la sua scomparsa

CREDIT: E! NEWS

Per il conduttore hanno disposto un tempestivo ricovero in ospedale ed i medici, per giorni hanno cercato di fare il possibile. Tuttavia, nella giornata del 7 marzo, per lui non c’è stato più nulla da fare, purtroppo lo staff medico non ha avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Questa perdita così improvvisa e straziante, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. In tanti infatti lo stanno ricordando per la sua professionalità e gentilezza. Il primo ad aver scritto un commosso ricordo per lui è stato proprio il capo di BBC News, Gary Smith che nel suo post ha scritto: