La velocità in cui procedeva il veicolo ed il ghiaccio sulla strada: come potrebbe aver perso la vita Sofia Bagattini

Aveva solamente 18 anni Sofia Bagattini e purtroppo ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica a causa di un sinistro, mentre era in macchina con i suoi amici. Gli altri 4 coetanei, per fortuna dopo alcuni traumi ed escoriazioni, dicono che ora sono fuori pericolo.

Sono davvero tante le persone addolorate e sconvolte per questa perdita così grave e straziante. La prima a voler pubblicare un post sui social, è stata proprio la sorella gemella Letizia.

Il gruppo di amici, con età compresa tra i 17 ed 19 anni, erano tutti a bordo di una Fiat Panda ed avevano passato la serata insieme. Tuttavia, prima di rientrare avevano scelto di fermarsi a mangiare al McDonald’s del posto.

Intorno alle 2.30, mentre erano diretti al fast food, è avvenuto l’impensabile. Lungo via Gavarno, che si trova nel comune di Nembro, in provincia di Bergamo.

Dopo una semi curva verso destra, il giovane alla guida della macchina, ha perso all’improvviso il controllo del mezzo. Per questo dopo essere usciti fuori strada, sono andati a scontrarsi contro un muretto che costeggia la strada.

I medici sono presto intervenuti sul posto, ma per Sofia non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso. Troppo gravi per lei i traumi riportati dopo il sinistro.

Le indagini per il sinistro in cui Sofia Bagattini ha perso la vita

Gli inquirenti in queste ore sono in attesa degli esami tossicologici del ragazzo che era alla guida dell’auto. Non è ancora chiaro se stava guidando sotto l’effetto di alcol.

Inoltre, stanno anche cercato di capire a che velocità procedeva il veicolo. La cosa che risulta essere certa è proprio che con tutta probabilità alla base del sinistro, dovrebbe esserci il ghiaccio sull’asfalto.

Uno dei testimoni, che ha chiamato per primo i soccorsi, intervistato dal quotidiano L’Eco di Bergamo, ha raccontato: “Siamo stati svegliati da un boato potente, un frastuono davvero molto forte. Ci siamo precipitati in strada, l’asfalto era ghiacciato!”