Diffusi ulteriori dettagli sulla morte di Kailia Posey, la 16enne star del web che si è tolta la vita. Tutti conoscevano il suo volto, ormai famoso in ogni parte del mondo dopo che grazie ad una smorfia durante un programma televisivo americano, era diventata una GIF.

Secondo quanto diffuso dal giornale The Sun, sembrerebbe che il suo corpo senza vita sia stato trovato impiccato ad un albero in un parco di Washington. La 16enne aveva premeditato tutto, come farla finita e anche dove. La famiglia ha spiegato che stava attraversando un delicato momento. La tragedia è accaduta intorno alle 13:00 dello scorso 2 maggio.

Nei suoi ultimi video pubblicati su TikTok, Kailia Posey è apparsa sorridente insieme ad una sua amica. Le due si stavano preparando per il ballo scolastico di fine anno. Nessun indizio sui social che avrebbe potuto lanciare un segnale sullo stato psicologico della giovane studentessa.

La famiglia e le amiche non hanno rivelato quale potrebbe essere il motivo che ha spinto Kailia a compire un gesto così estremo. La sua mamma, dopo la tragedia, ha pubblicato un messaggio su Facebook, attraverso il quale ha confermato la morte della figlia ed ha chiesto comprensione e rispetto della privacy. Ecco le sue parole:

Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n’è andata. Per favore lasciateci nella nostra privacy mentre piangiamo la morte di Kailia. La mia bambina per sempre.

Chi era Kailia Posey

Kailia Posey era conosciuta in tutto il mondo come la “grinning girl“, la bambina del meme diventato virale in ogni parte del mondo e star del reality Toddlers & Tiaras. Il suo debutto è arrivato quando aveva soltanto 5 anni.

Negli ultimi 10 anni la sua GIF è diventata popolare ed è stata usata da milioni di utenti. Durante l’adolescenza, Kailia ha continuato a partecipare a concorsi di bellezza, documentando le sue esperienze su Instagram, dove era seguita da un incredibile numero di follower.

Ha avuto una parte anche in un film horror di Netflix: “Eli“.

Era una ragazza di soli 16 anni che sognava di studiare aviazione al college e che voleva diventare un pilota.

Per qualche motivo, che non è stato ancora reso noto, la GIF grinning girl ha deciso di mettere fine per sempre alla sua vita.