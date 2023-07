Come sta Carolyn Smith dopo la chemioterapia? Le sue commoventi parole

Si sta sottoponendo a cicli di chemioterapia perché il mostro è tornato per la terza volta: come sta Carolyn Smith?

Come sta Carolyn Smith? L’ex ballerina e giudice di Ballando con le stelle è tornata a parlare della sua malattia. Non ha attraversato un periodo facile, non è la prima volta che quel mostro entra nella sua vita e si impossessa di ogni cosa. Ma lei ha sempre lottato con forza e coraggio e, soprattutto, con il sorriso sul volto.

Non è stato il mio periodo migliore, a volte devi toccare il fondo per ripartire, ma io non mollo.

Credit: Verissimo

Il tumore si è ripresentato per la terza volta, Carolyn Smith è stanca, a volte ha pensato di fermarsi e lasciar stare tutto, di rassegnarsi. Chiunque avrebbe fatto i suoi stessi pensieri. Ma poi, come sempre, ha realizzato di non potere, di dover vincere, di nuovo.

Come sapete io non mollo mai, anche se mi è passato più volte per la mente. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci dentro di me. Era la stanchezza che mi parlava.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

L’ex ballerina si sta sottoponendo alla chemioterapia, ha spiegato ai suoi tanti seguaci che, purtroppo, non si può operare. Quel mostro ha colpito il suo seno, per la prima volta, nel 2015. Un anno dopo si è operata. Si è ripresentato a gennaio del 2018 e lo scorso marzo è tornato per la terza volta.

A tutte le donne come me voglio dire di sorridere allo specchio ogni mattina, anche quando non se ne ha la voglia. Siamo vive, abbiamo un’altra giornata che ci attende. Viviamola al massimo e godiamoci ogni momento.

Da sempre Carolyn Smith è un simbolo di forza e coraggio per tutte quelle persone che vivono nella sua stessa situazione. Non ha mai perso occasione per incoraggiarle e mostrare loro il suo sorriso, nonostante gli ospedali, i capelli persi, i segni della chemioterapia, nonostante il dolore che si porta dentro ogni giorno.