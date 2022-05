Come sta Eva Henger dopo il grave incidente stradale avvenuto lo scorso 29 aprile? Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha risposto alla domanda durante la trasmissione Pomeriggio 5.

Ha spiegato che Eva Henger dovrebbe essere operata nella giornata di oggi, 3 maggio. I medici non sono subito intervenuti per via del forte trauma riportato, che ha influito sulla milza e che ha sballato i valori del sangue.

Lo stesso Alessi ha rivelato pubblicamente che i due passeggeri dell’altra vettura, una donna di 68 anni un uomo di 71 anni, hanno perso la vita e che questa notizia ha traumatizzato Eva Henger. Quest’ultima ha riportato una frattura al braccio, al tallone e al femore.

Il marito, invece, si trova in terapia intensiva ma non dovrà sottoporsi a nessuna operazione chirurgica. Il direttore di Novella 2000 ha spiegato che si è rotto lo sterno, per via del massaggio cardiaco effettuato dal Vigile del Fuoco, perché il suo cuore aveva smesso di battere.

Lo stesso Massimiliano Caroletti, dopo l’incidente, ha pubblicato un post su Twitter per rassicurare le tante persone che gli stanno mandando messaggi di supporto e vicinanza.

Le parole del marito di Eva Henger

Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte più di quelle scritte dai giornali, ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Questo post è anche per mia moglie, che è stata portata in un ospedale distante 2000 km. Daje amore mio, non si molla mai.

Eva Henger non ha ancora rotto il silenzio dopo la notizia delle sue critiche condizioni e dell’incidente che le è quasi costato la vita. I numerosi fan sono in apprensione e in attesa che la stessa attrice e modella pubblichi un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.