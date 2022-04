Il marito di Eva Henger pubblica un twitter dopo il grave incidente, per spiegare ai loro numerosi fan cosa è successo e come stanno

Dopo la notizia dell’incidente di Eva Henger, il marito ha pubblicato un post su Twitter per informare tutti delle loro condizioni e per spiegare cosa è realmente accaduto.

Alcune testate giornalistiche hanno parlato di condizioni non gravi, altre di condizioni gravissime e operazioni urgenti.

Massimiliano Caroletti ha spiegato che sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e che l’incidente violento è stato causato da un sorpasso azzardato. Ecco di seguito le parole dell’uomo:

Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali… ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l’affetto!! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio daje. Non si molla mai. Ti amo.

Dalle parole dell’uomo si ben comprende che non si è trattato di un frontale, come invece si era inizialmente diffuso. Massimiliano Caroletti e Eva Henger si trovano in due ospedali diversi. L’uomo non ha ben precisato quali siano le condizioni della modella e in quale ospedale sia attualmente ricoverata.

Nessuna informazione nemmeno sui passeggeri dell’altra vettura. Secondo alcune notizie circolate sul web e riportate su Novella 2000, sembrerebbe che sull’altro mezzo ci fossero un umo di 70 anni e una donna di 68, entrambi morti nell’incidente. Non è ancora arrivata però una conferma effettiva.

L’intervento della figlia di Eva Henger

Dopo la notizia, anche la figlia Jennifer è intervenuta sui social per rassicurare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. La coppia era in viaggio proprio per regalarle un cane e in molti hanno così pensato che fosse presente in macchina. Eva Henger e il marito erano soli. La ragazza è anche intervenuta in difesa di Mercedesz Henger, nelle ultime ore criticata ed attaccata dal popolo del web: