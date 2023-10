Filtra grande ottimismo sulle condizioni di salute di Fedez. I medici sono convinti che il peggio sembra essere ormai passato e per lui ora la situazione dovrebbe essere sotto controllo, al punto tale da poter tornare presto a casa.

I familiari del rapper hanno vissuto giorni di grande ansia e preoccupazione, vista la situazione. Però i dottori sin da subito hanno fatto il possibile per riuscire a salvargli la vita.

Il dramma di Fedez è iniziato lo scorso giovedì. Si trovava in aeroporto con il suo team, per andare a Los Angeles. Quando all’improvviso ha avuto un malore improvviso e tutti si sono allarmati.

Sul posto è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Poi il trasporto al Fatebenfratelli e qui hanno scoperto che aveva due ulcere ed anche un’emorragia. Per questo lo hanno sottoposto ad un delicato intervento ed alle trasfusioni.

Lo stesso rapper in un messaggio sui social, il giorno successivo, ha scritto che stava bene e che voleva ringraziare i medici. Tuttavia, la domenica ha avuto una seconda emorragia.

Da qui una nuova endoscopia ed un peggioramento. Per fortuna dai controlli e da tutti gli esami è emerso che la situazione ora sembra essere buona. Filtra grande ottimismo.

Le possibili dimissioni di Fedez e le visite della moglie

Da ciò che ha riportato il quotidiano Adnkronos Salute in base ai risultati degli ultimi accertamenti, potrebbe essere dimesso a breve, anche nella giornata di oggi. Ora non ci resta che aspettare le nuove notizie.

Chiara Ferragni nella giornata del ricovero, si trovava in Francia, in occasione della Parigi Fashion Week. Ha scritto che stava tornando in anticipo per un’emergenza, senza mai spiegare i motivi.

In questi giorni non ha mai lasciato solo il marito ed è sempre rimasta al suo fianco. Nella giornata di mercoledì, ha anche portato il primo figlio Leone a fare visita al suo papà. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.