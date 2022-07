Non è riuscita a rimanere in silenzio dopo le critiche, Guenda Goria ha risposto a tono agli haters. Ecco come sta dopo l'operazione

L’attrice Guenda Goria torna ad aggiornare i suoi fan dopo il ricovero, la gravidanza extrauterina, un secondo ricovero e un’operazione chirurgica. Ieri, dopo aver accusato dei fortissimi dolori, si è ritrovata costretta a recarsi di nuovo alla struttura sanitaria, dove i medici hanno deciso di sottoporla ad un intervento chirurgico, poiché erano sorte delle complicazioni alla tuba.

Guenda Goria ha documentato ogni attimo nel suo difficile momento e accanto a lei, in un video, c’erano anche il suo papà, il giornalista Amedeo Goria e la sua mamma, la conduttrice Maria Teresa Ruta.

“Oggi mi sento stanca ma ora mi rimetto in piedi e non mollo”.

L’attrice è stata molto criticata e attaccata sui social negli ultimi giorni, poiché ha pubblicato un momento difficile come quello di una gravidanza extrauterina e si è mostrata durante il trasporto in ambulanza e sofferente nel letto di ospedale. Gli haters l’hanno accusata di cercare soltanto visibilità e che in un momento come quello, non avrebbe dovuto affatto pensare ai social.

Ma Guenda Goria ha voluto rispondere a tono.

La risposta di Guenda Goria

“Oggi condivido con voi una riflessione, il racconto del dolore. Ognuno sceglie cosa raccontare, io sono appassionata di tragedia greca. La vita è meravigliosa perché una compresenza di contrari, di nero, di bianco, di opposti. Anche di momenti di dolore e difficoltà. Io non scelgo di raccontare solo le cose belle. Tanti amici raccontano la loro malattia, so quanto è utile. Siamo tutti umani, se questo telefono può servire a qualcosa, a farci sentire meno soli, più vicini”.

L’attrice ha poi rivolto il suo pensiero a Francesco Chiofalo, a Fedez e a Giorgia Soleri, tutti i personaggi famosi che hanno condiviso sui social la loro battaglia.

“Chi non mi comprende giudica, ci sono persone che non hanno niente di cui parlare e quindi si agganciano alla notizia del momento. Le parole sono importanti”.

I genitori di Guenda hanno fatto sapere sui loro account ufficiali, che l’operazione è andata bene e che la loro figlia si sta riprendendo.