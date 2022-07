Si è spenta dopo una battaglia durata 6 lunghi anni, la conduttrice e giornalista Deborah James. Negli ultimi tempi le cure a cui si stava sottoponendo, non stavano portando ai risultati sperati. Infatti è stata proprio lei ad avvisare i suoi follower della triste notizia.

Da quando ha scoperto che il suo cancro era ormai incurabile, è stata ricoverata in una clinica per delle cure palliative. I suoi familiari hanno cercato di trascorrere con lei il maggior tempo possibile.

Tuttavia, nella giornata di mercoledì 29 giugno, è arrivato il triste epilogo. Purtroppo il cuore della conduttrice di un podcast e giornalista del Sun, ha cessato di battere per sempre. I suoi familiari per informare tutti della perdita, hanno pubblicato un post sui social:

Per tante persone è stata una fonte di ispirazione e noi siamo davvero orgogliosi di lei, del suo lavoro e del suo impegno nelle campagne di beneficienza. Soprattutto per aumentare la consapevolezza del cancro, che ha toccato così tante vite. Ha voluto condividere la sua esperienza per abbattere le barriere, sfidare ogni tabù e cambiare le conversazioni.

Anche nei giorni più difficili, la sua determinazione per le raccolte fondi ha stupito tutti noi. Grazie per aver fatto parte del suo viaggio. Come ultimo appello Deborah ha detto: ‘Trova una vita degna di essere goduta, corri, rischia ed ama profondamente. Non avere rimpianti. Infine controlla la tua cacca, potrebbe salvarti la vita.’