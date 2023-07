Madonna è stata riportata in vita con un’iniezione di Narcan

I medici sono stati costretti a ricorrere ad un fortissimo farmaco, che di solito si usa per le overdose, per salvare la vita di Madonna

Emersi nuovi dettagli sulle condizioni di salute di Madonna e sul giorno di ricovero. La pop star è tornata a casa dopo diversi giorni in terapia intensiva, a causa di una grave infezione batterica. È stata costretta a rinviare il suo tour, che era programmato per il 15 luglio.

La stampa statunitense ha diffuso nuovi dettagli su quanto è capitato a Madonna. La cantante ha rischiato la vita e i medici sono stati costretti a ricorrere a cure molto forti. Sembrerebbe che a salvarla, dopo che aveva perso i sensi, sia stata un’iniezione di Narcan. Si tratta di un farmaco fortissimo che aumenta la pressione sanguigna nella gestione dello shock settico e che viene usato soprattutto per le overdose.

L’annuncio del manager di Madonna

Era stato il suo manager a far sapere quanto fosse capitato alla cantante, spiegando che si stava riprendendo e che presto avrebbe fatto sapere la nuova data del tour. Pochi giorni dopo, una fonte vicino alla famiglia, aveva invece fatto sapere che Madonna era tornata a casa, ma che continuava a vomitare e ed era costretta a starsene nelle sua stanza, ancora troppo debole per riprendere la sua vita di sempre.

La star è circondata dalla sua famiglia e non ha intenzione di cancellare il tour. Vuole solo tornare sul palco per far sognare i suoi numerosissimi fan in tutto il mondo.

Da quando si è diffusa la notizia delle sue condizioni di salute, Madonna sta ricevendo un supporto incredibile. Ha rischiato di perdere la vita, ma per fortuna i medici sono riusciti a tener testa alla situazione. La pop star ora ha bisogno solo di altro riposo, così da poter tornare in forza e risalire sul palco per il suo tour, più solare e bella di prima. Presto farà sapere le nuove date di tutti gli impegni previsti per i prossimi mesi.