Come stanno i genitori e il fratello della bambina di 5 anni morta nello schianto della Feccia Tricolore

Come stanno la mamma, il papà e il fratello 12enne della bambina di 5 anni morta nello schianto della Freccia Tricolore? I due genitori sono riusciti a portare in salvo il figlio maggiore, ma non hanno potuto fare nulla per aiutare la loro figlia minore. La piccola è rimasta bloccata nell’auto, avvolta dalle fiamme.

Dopo il drammatico disastro aereo, i tre sopravvissuti e il pilota sono stati portati in ospedale. Hanno riportato ustioni in diverse parti del corpo. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita. Il capitano delle Frecce Tricolore e il papà 48enne sono già stati dimessi dalla struttura sanitaria. Quest’ultimo con una prognosi di 20 giorni. La mamma e il figlio 12enne, invece, si trovano ancora ricoverati.

Come sta il fratello della bambina di 5 anni

Il fratello maggiore ha trascorso la notte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Regina Margherita di Torino, sedato in via precauzionale. Ha riportato ustioni su circa il 30% del corpo. È stato svegliato, gradualmente, la mattina successiva, assistito da una psicologa infantile. Quest’ultima si è assicurata di tranquillizzarlo al risveglio. Non è ancora chiaro se sia già stato informato della perdita della sorellina. I medici hanno fatto sapere che le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Anche la mamma e il papà sono assistiti da uno psicologo. L’uomo 48enne non si rassegna alla perdita della sua bambina di 5 anni e continua a domandarsi se avesse potuto fare di più per salvarla. Una madre e un padre disperati, che l’hanno vista tra le fiamme, impotenti e che mai potranno superare l’immenso dolore.

Il capitano è stato visitato e dimesso, ha spiegato di aver cercato di assicurare una caduta libera dell’aereo, ma di non essere riuscito a schivare la macchina della famiglia. Non riesce a non pensare alla piccola deceduta. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, forse un impatto con uno stormo di uccelli o un danno al motore. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per disastro aereo e delitto colposo. Nei prossimi giorni verranno effettuati tutti i controlli necessari sulla Freccia Tricolore.