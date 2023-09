È stata aperta un’inchiesta sull’incidente aereo della Freccia Tricolore, che ha portato al decesso di una bambina di soli 5 anni. La Procura di Ivrea ha avviato le indagini per cercare di capire la causa del danno all’aereo, tramite una consulenza tecnica al motore e sugli strumenti in dotazione. Fondamentali anche gli esami sulla scatola nera e sulle conversazioni tra il pilota e la torre poco prima dello schianto.

Il pilota è riuscito a salvarsi ed è stato trasportato in ospedale insieme agli altri membri della famiglia sopravvissuti: i due genitori e il figlio 12enne. La Freccia Tricolore ha perso quota ed è precipitata, le fiamme hanno investito una vettura che stava transitando sulla strada che delimita l’aeroporto. Il mezzo a quattro ruote è stato sbalzato in aria, si è capovolto ed ha preso fuoco. La mamma e il papà sono riusciti a salvare il figlio maggiore, ma per la bambina di 5 anni non c’è stato nulla da fare.

Le parole del capitano della Freccia Tricolore

Dopo quanto accaduto, il capitano Oscar Del Dò ha espresso il suo dispiacere per la tragedia e per la perdita della minore. Ecco le sue parole:

Sono profondamente addolorato per quello che è successo, sto solo pensando alla bimba deceduta.

Il pilota ha cercato di direzionare l’aereo in caduta libera, ma alla fine non è riuscito a schivare la vettura di quella famiglia. Questo il suo racconto ai colleghi.

Alcuni dei residenti della zona, dopo il forte boato, sono usciti in strada ed hanno assistito alla drammatica scena. Due genitori disperati che non hanno potuto fare nulla per salvare la loro piccola dalle fiamme. È rimasta bloccata nell’auto.

Sono due per il momento le ipotesi al vaglio del inquirenti. L’impatto con uno stormo di uccelli o un guasto al motore. La Procura indaga per disastro aereo e delitto colposo.