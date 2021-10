Commozione a Ballando con le stelle: Memo Remigi in lacrime

Commozione a Ballando con le stelle, Memo Remigi ha voluto raccontare in diretta tv del dolore che ha provato dopo la scomparsa della sua amata moglie. Lucia Russo è morta all’inizio di quest’anno a causa di una malattia contro la quale aveva lottato per diverso tempo.

Durante la sua presentazione per l’esibizione in coppia con Maria Ermachkova, il paroliere ha voluto dedicare un pensiero all’amore della sua vita, sottolineando quanto l’esperienza sarebbe stata ancora più bella se Lucia fosse ancora al suo fianco.

Ho provato una sensazione tremenda quando ho aperto la porta di casa e mi sono reso conto che dentro non c’era più nessuno ad aspettarmi.

Parole che hanno commosso tutti e dopo la sua esibizione, Memo Remigi è stato applaudito dalla giuria, che gli ha dimostrato tutta la vicinanza possibile.

Proprio lui, dopo la tragica scomparsa della moglie, aveva pubblicato un post per informare i suoi numerosi fan, che da sempre lo supportano. Con le sue parole ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno condiviso il suo dolore e salutato la sua amata Lucia ancora una volta.

Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cose da fare!

Memo Remigi e l’addio al suo cagnolino Bacio

Lo scorso giugno il noto volto del mondo televisivo ha dovuto dire addio anche al suo cagnolino Bacio. Era una parte fondamentale della sua vita e purtroppo lo ha dovuto salutare per sempre. E anche in quell’occasione, il paroliere ha voluto ricordare sua moglie, consapevole del fatto che i due da quel momento si sarebbero riabbracciati.

Oggi Bacio, il mio cagnolino, ha raggiunto mia moglie Lucia. Era stufo di andare tutti i giorni dal veterinario per cercare di risolvere i tanti problemi che lo tormentavano! Adesso sicuramente starà meglio, giocherà, correrà e soprattutto farà tanta amorevole compagnia a Lucia così come l’ha fatta a me.