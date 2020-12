Commozione e rabbia nelle parole di Hugo Maradona. Il fratello di Diego ieri ospite a Domenica In

"Per me era un fratello e un padre": tutta la tristezza di Hugo Maradona per la scomparsa del fratello

Ieri è stata una puntata molto particolare a Domenica In. Ospiti da Mara Venier, c’erano Hugo Maradona e la sua compagna, Ciro Ferrara e Giampiero Galeazzi. Tutte personalità che in un modo o nell’altro hanno vissuto grandi spezzoni di vita al fianco del giocatore più forte della storia del calcio. I racconti più commoventi sono arrivati proprio dal fratello del Pibe de Oro.

Commozione e lacrime ieri nello studio di Domenica In. In collegamento da Napoli, infatti, c’erano Hugo Maradona e sua moglie Paola Marra. Proprio il fratello dell’ex numero 10 ha ripercorso molti degli spezzoni di vita vissuti insieme a Diego. Parole cariche di tristezza, ma anche di felicità per aver avuto l’onore di essere parte integrante della sua famiglia. Spicca anche una nota di rabbia, nelle parole di Hugo. Rabbia per tutte le cattiverie che, secondo lui, si stanno dicendo negli ultimi giorni nei confronti di Diego Armando.

Non sono del tutto vere le cose che stanno dicendo in questi giorni. Lui per me era un vero fratello, un secondo padre, un pezzo della mia vita. Erano due anni che io e Diego non ci vedevamo. Ci saremmo dovuti vedere a Natale. Per colpa del Covid non sono potuto tornare in Argentina neanche per i suoi funerali.

Dopodiché Mara Venier gli ha chiesto come pensa che Diego sia morto e Hugo, sempre con gli occhi lucidi, ha raccontato di avere fiducia nell’autopsia. Pensa che l’esame dirà tutta la verità e che, se c’è stato qualcuno che ha sbagliato, si verrà a sapere.

Le parole della cognata di Maradona

Hugo Maradona a Domenica In "Mio fratello non è stato abbandonato, aveva i dottori, mio nipote, le sue figlie. È difficile parlarne. Il corpo di mio fratello lo farà. Chi ha commesso errori deve pagare."Le parole di Hugo, fratello di Diego Armando Maradona, in collegamento con Mara Venier a #DomenicaIn Posted by Domenica in on Sunday, December 6, 2020 Credit video: Domenica In – Facebook

Stessi concetti ribaditi anche da Paola Marra, moglie di Hugo e cognata di Diego Armando. La donna ha voluto sottolineare come il campione l’abbia sempre fatta sentire una di famiglia, nonostante lui fosse una star mondiale.

Così come suo marito, la Marra ha raccontato che Diego, aldilà dei suoi errori, è sempre stato un uomo buono, altruista e generoso con tutti. Tutte le cattive parole che stanno circolando nell’ultimo periodo, non sono affatto veritiere e non è giusto che vengano dette.

Nel corso dell’intervista, sono intervenute anche altre due personalità che sono state, a modo loro, molto vicine a Diego durante il suo periodo a Napoli. Il compagno di squadra e amico di una vita Ciro Ferrara, e Giampiero Galeazzi, il giornalista sportivo spesso vicino a Maradona e al Napoli negli anni degli storici scudetti.