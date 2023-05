Si trovava in vacanza con i suoi amici, quando ha accusato un malessere inaspettato. Poi la terribile diagnosi, Liza Burke aveva un tumore

Il mondo intero ha seguito la storia di Liza Burke, una ragazza di soli 21 anni che ha perso la vita dopo una lunga agonia. Si è spenta mentre stringeva la mano di suo fratello.

Tutto è iniziato quando la 21enne dell’università della Georgia, ha organizzato un ultimo viaggio primaverile prima della laurea insieme ad altri 53 compagni di studi. Ha trascorso i primi giorni felice, inviando foto alla sua famiglia mentre andava in barca, si tuffava dalla scogliera e faceva verticali sulla spiaggia.

Poi una mattina, mentre faceva colazione con gli amici, ha deciso di tornare nella sua stanza perché aveva un mal di testa insopportabile. Dopo ore, è stata trovata priva di sensi nel suo letto.

I medici del posto, dopo una visita in ospedale, hanno scoperto che aveva un’emorragia cerebrale. Sospettavano anche una malformazione artero-venosa.

La sua mamma è salita sul primo aereo e ha riportato la sua ragazza in Florida. Dopo un ricovero alla Mayo Clinic, è emersa una terribile diagnosi. Liza Burke aveva un tumore maligno e aggressivo nel tronco cerebrale.

Da quel momento la ragazza non è più riuscita a rimanere sveglia per un lungo periodo. La mamma ha raccontato che si svegliava e comunicava con la mano o con le dita dei piedi, per poi riaddormentarsi.

Ho iniziato a domandarmi se tutti quei mal di testa che accusava quando era soltanto una matricola, erano i primi segni del tumore. Se le avessi consigliato di farsi controllare, oggi starebbe ancora bene? Questo pensiero mi tormenta.

Lo scorso 27 aprile, la famiglia e gli amici si sono riuniti per guardare il film preferito di Liza. È stato un modo per dirle addio.

Quella sera ho deciso di farmi da parte, sapevo che se fossi stata con lei, probabilmente l’avrei fatta impazzire, fissandola e stringendole la mano di continuo. Così ho permesso al fratello Jack di stare con lei.

La ragazza è morta la stessa notte, verso le 2:00, stringendo la mano di suo fratello.