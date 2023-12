Ha nascosto per giorni il corpo della madre in un baule, la 40enne ha poi continuato ad usare la sua pensione: Concetta Infante aveva 77 anni

È stata trovata senza vita, chiusa in un baule, nella sua abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Concetta Infante aveva 77 anni.

Viveva con la figlia, che per giorni ha occultato il suo corpo e ora dovrà rispondere del grave reato. È stata l’altra figlia a lanciare l’allarme. Non riusciva a parlare con la madre per telefono, le rispondeva solo ai messaggi, ma non alle chiamate. La rassicurava dicendole che non poteva parlare ma che stava bene, così come faceva la sorella dopo la domanda sul perché la madre non rispondeva alle chiamate. Così, insospettita e preoccupata ha deciso di andare a controllare di persona.

La sorella è ora accusata dell’occultamento del corpo senza vita del genitore. Le due vivevano insieme, la 40enne disoccupata ha raccontato la sua versione dei fatti, che tuttavia non convince le forze dell’ordine. Ha spiegato che la madre, circa un mese prima, aveva avuto un incidente, era caduta dalle scale. Aveva battuto la testa e aveva perso la vita, ma poiché non aveva i soldi per il funerale, aveva preso la difficile decisione di chiuderla in quel baule.

Perché non ha chiamato i soccorsi dopo la caduta? Perché non ha chiesto aiuto alla sorella? Dalle indagini è emerso che la 40enne, dopo il decesso della madre Concetta Infante, ha usufruito di due mensilità di pensione.

Sarà ora l’esame autoptico a far luce sulla verità. Le autorità vogliono capire se davvero la donna è caduta dalle scale e la figlia non ha denunciato il fatto per non perdere la sua pensione oppure se si è trattato di un delitto.

L’altra figlia, residente a Pescara, si è recata a casa della madre a Mondragone perché non riusciva a sentire la sua voce per telefono. Quando è entrata nell’abitazione, si è ritrovata davanti ad una scena macabra. Un forte odore e il corpo senza vita della sua mamma chiuso in un baule. Subito la donna ha allarmato gli agenti delle forze dell’ordine.