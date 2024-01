La famosa conduttrice Amanda Hanson non ce l'ha fatta, è morta a 38 anni, in seguito ad alcune complicazioni legate ad un'emergenza medica

Un grave lutto è quello che ha colpito il mondo del giornalismo degli Stati Uniti. La famosa conduttrice del telegiornale Amanda Hanson, ha perso la vita all’età di 38 anni, a causa di una complicazione, legata appunto ad un’emergenza medica. I dottori non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

In tanti in queste ore sui social, stanno pubblicando per lei messaggi di affetto e cordoglio, vista la grave ed improvvisa perdita. La donna si era sposata da pochissimo tempo.

Amanda Hanson aveva 38 anni e dal 2021 era entrata a far parte del team, come digital innovation leader, nel gruppo di Action News 5, di Memphis. Era molto amata da tutti i suoi colleghi.

Tuttavia, prima di entrare a fare parte di questo gruppo, nel 2020 aveva conseguito un master di comunicazione strategica. Inoltre, ha lavorato anche come conduttrice dei programmi K8 e KAIT, in Arkansas.

Proprio per questi suoi lavori, era riuscita a guadagnarsi il soprannome di Dancing Hanson, per i balli con cui si esibiva ogni venerdì mattina. Era davvero molto conosciuta.

Il decesso improvviso di Amanda Hanson

Purtroppo però, la giovane conduttrice negli ultimi giorni ha avuto un’emergenza medica. I dottori sin da subito, hanno cercato di fare il possibile, ma negli ultimi giorni si sono resi conto che le sue condizioni erano davvero molto gravi.

Alla fine, dopo diversi giorni di agonia, Amanda Hanson ha perso la vita. Non hanno avuto altra scelta da fare che constatare il suo decesso. Questa perdita così straziante, ha sconvolto migliaia di persone.

I suoi colleghi l’hanno descritta appunto come una persona buona e gentile. In tanti sui social, stanno scrivendo diversi messaggi di cordoglio per lei, ma anche per l’uomo aveva sposato da poco tempo. Da quello che scrive il Daily Mail, l’emittente in cui lavorava, per annunciare questa scomparsa, ha scritto: