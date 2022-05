Un grave ed improvviso lutto è quello che ha colpito la tv australiana. La nota conduttrice Erin Jayne Plummer è morta a 42 anni, ma la causa è ancora un mistero. A dare la triste notizia è stata una sua collega ed amica, nella mattinata di lunedì. In tanti ne sono sconvolti.

La notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire. La donna era stata vista in televisione fino a qualche giorno prima e nessuno avrebbe mai pensato una cosa simile.

Erin Jayne Plummer ha iniziato la sua carriera grazie ad un programma chiamato Aerobics Oz Style, in cui insieme ad altre ragazze faceva sport e si mostrava a tutti i telespettatori.

Subito dopo è entrata a far parte nel mondo delle televendite. In questi anni ha promosso di tutto, dalle poltrone massaggianti, ai jeans ed anche delle scope a vapore.

È riuscita a realizzare il suo sogno solo poco tempo fa, diventando appunto la conduttrice del programma Studio 10, che va in onda la mattina. Aveva conquistato il cuore di tantissime persone, grazie alla sua dolcezza e generosità.

Oltre alla sua carriera nella televisione, in pochi sanno che in realtà Erin Jayne era anche una grande appassionata di nuoto. Ha rappresentato l’Australia in tre campionati ed ha visto tre titoli nazionali. Ha lasciato il marito e le sue tre bambine e nella mattinata di lunedì 23 maggio, la sua collega ed amica Sarah Harris ha dato il triste annuncio in tv.

Morte Erin Jayne Plummer: le parole per il suo decesso

Abbiamo alcune notizie davvero tristi da condividere questa mattina. Durante il fine settimana, Studio 10 ha perso un po’ del suo splendore con la nostra amica e conduttrice pubblicitaria Erin Jayne che è morta improvvisamente. Per due decenni Erin è stata un volto amichevole e familiare della tv australiana. Per molto di questo tempo ha illuminato le nostre mattine, con la sua personalità frizzante ed il suo bellissimo sorriso.