Tra i due coniugi trovati morti a Corbetta, pare ci fossero spesso delle liti: Vita in passato aveva anche tentato di togliersi la vita

Dopo la tremenda scoperta fatta da un ragazzo di 24 anni ieri a Corbetta, nel milanese, le autorità stanno ora indagando per chiarire cause e dinamica della morte dei due coniugi, genitori del suddetto giovane. Stando a quanto scoperto sul luogo del ritrovamento dei sue corpi, ci si troverebbe davanti ad un caso di omicidio suicidio. A compierlo la donna, con problemi psichiatrici e che, a detta dei vicini, litigava spesso con il marito.

Un altra tragedia familiare è avvenuta nella giornata di ieri, domenica 5 novembre, a Corbetta, comune di quasi 20mila abitanti situato nella provincia di Milano.

Un giovane di soli 24 anni intorno alle 15:00 è rientrato nella casa dei suoi genitori, dove viveva da qualche tempo in attesa che nella sua terminassero alcuni lavori di ristrutturazione, e li ha trovati entrambi morti, immersi nel loro stesso sangue.

Il ragazzo, sotto shock, ha subito allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 oltre alle forze dell’ordine, ma per i due, moglie e marito, non c’era già più nulla da fare.

Le vittime si chiamavano Vita Di Bono e Luigi Buccino, erano sposati e vivevano in quella casa di via Piave a Corbetta. Avevano 47 e 51 anni.

Una volta effettuati tutti i rilievi sulla scena del duplice delitto, gli inquirenti hanno in parte chiarito la dinamica di quanto accaduto.

Sembrerebbe che si sia trattato di un omicidio suicidio, compiuto dalla 47enne. La donna avrebbe prima accoltellato il marito alla schiena mentre dormiva, per poi sgozzarlo. Successivamente, con lo stesso coltello, si sarebbe tolta la vita.

Il racconto dei vicini dei coniugi morti a Corbetta

Si indaga anche sul passato dei due. Vita Di Bono, stando a quanto emerge, aveva dei problemi psichiatrici, per i quali in passato era stata anche ricoverata in una struttura a Magenta.

Inoltre, pare che qualche tempo fa avesse già tentato di togliersi la vita.

Il rapporto tra i due pare che fosse arrivato al capolinea, con il 51enne che aveva tutte le intenzioni di andare via di casa e lei, che invece voleva ossessivamente salvare il matrimonio.

I vicini raccontano che le liti erano frequenti. Non è chiaro però se anche la sera prima del delitto ce ne fosse stato uno.

Seguiranno aggiornamenti.