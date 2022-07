Si è spenta a poche settimane dalla scoperta della malattia Elisa Martello, di 32 anni. La cantante e giovane mamma lascia un bimbo piccolo, che ha avuto da una relazione con un suo professore. Nemmeno il ricovero in ospedale ha portato ai risultati sperati.

Vista la sua passione per la lirica e la sua bravura, era molto conosciuta nella zona. Infatti sono davvero tanti quelli che stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social per la giovane donna.

La tragedia da come riporta Il Gazzettino, di questa artista è iniziata poche settimane fa. Accusava un lieve e persistente malore. Per questo si è subito recata in ospedale per tutti i controlli del caso.

I medici ovviamente, l’hanno sottoposta a tutti gli esami ed alle analisi di routine, ma è proprio da questi risultati che è emersa una triste realtà. La donna purtroppo era affetta da una malattia grave, che non le avrebbe lasciato scampo.

Nonostante questo hanno deciso di ricoverarla all’ospedale di Brescia e di sottoporla anche ad un intervento. Tuttavia, i loro tentativi alla fine non hanno portato a nulla. Il cuore di Elisa Martello ha cessato di battere nel pomeriggio di giovedì 21 luglio.

Nei giorni in cui era in nosocomio, lei non ha mai smesso di essere gentile e cordiale con chi era al suo fianco. Inoltre, cercava anche di rispondere sempre ai messaggi dei suoi fan.

La carriera di Elisa Martello

Elisa Di Marte questo era il suo nome d’arte, era una grande appassionata di musica. Da bambina proprio come tanti, aveva iniziato a cantare nel coro della chiesa nella sua comunità di Conselve, in provincia di Padova.

Era una perfezionista per natura. Infatti cercava sempre di fare di tutto per essere perfetta nelle sue esibizioni, ma anche nelle lezioni. Voleva dare il meglio di sé. Una sua amica, su la donna ha raccontato: