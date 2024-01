Un gravissimo lutto è quello che ha colpito il comune di Latina in questi ultimi giorni. Purtroppo una giovane mamma, chiamata Ilenia Salaro è deceduta dopo aver contratto il Covid durante le vacanze natalizie e dopo giorni di agonia, non le ha lasciato scampo.

Sono davvero tante le persone che in queste ore la stanno ricordando con un messaggio sui social, anche per mostrare vicinanza ai suoi cari. Ha lasciato il marito e due bambini, di 5 anni e 4 mesi.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma per questa donna è iniziato durante i giorni delle feste natalizie. Precisamente nel comune di Latina, in cui vive e dove è molto conosciuta.

Ilenia da anni gestiva un allevamento di Alpaca ed è per questo che in tanti l’hanno sempre amata ed apprezzata per il suo lavoro. Si era anche sposata con Roberto Fighera, agente della Polizia Locale.

Dalla loro unione sono nati due bambini, il più grande di 5 anni ed il più piccolo di appena 4 mesi. Circa un mese fa ha scoperto di aver contratto il Covid, ma la sua situazione è apparsa molto grave sin da subito.

Purtroppo in seguito a questa infezioni, ha avuto diverse complicazioni. Tra queste anche la paralisi degli arti.

Il decesso di Ilenia Salaro dopo il ricovero

I medici hanno disposto per lei il primo ricovero all’ospedale Goretti, della sua città. Poi, hanno disposto il trasferimento al Policlinico di Tor Vergata, dove l’hanno sottoposta ad un intervento al cuore.

Alla fine al nosocomio del San Camillo, ma è proprio qui che la giovane mamma ha perso la vita. Vista la gravità della perdita, hanno deciso quindi di avviare un’inchiesta e di disporre l’autopsia sul corpo.

Purtroppo questa infezione non le ha lasciato scampo. Nella giornata di sabato 20 gennaio, tutta la comunità si è unita per darle l’ultimo saluto, ma anche per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari.