Il modello e TikToker Cooper Noriega è stato trovato senza vita a 19 anni. Era diventato famoso sui social network, grazie ai suoi oltre 1,7 milioni di seguaci.

A trovarlo, sono stati alcuni passanti, che hanno subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Il suo corpo non aveva alcun segno di violenza, la star di TikTok si trovava in un parcheggio di un centro commerciale di Los Angeles.

Gli inquirenti hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di capire cosa sia potuto accadere. Pochi giorni fa, il diciannovenne era riuscito ad avviare il suo gruppo Discord, che coinvolgeva tutti coloro che volevano confrontarsi sull’argomento “salute mentale”.

Attraverso i suoi canali social, aveva raccontato di aver lottato contro la dipendenza da quando aveva soltanto 9 anni. Un’infanzia non facile e per questo aveva deciso di creare questo spazio per aiutare le persone ad essere più consapevoli e soprattutto per rendere l’argomento malattia mentale “normale”. Nei suoi post scriveva:

Tra le tante cose che ho imparato mentre lottavo con la dipendenza, è che se ti circondi di persone negative, ti farà solo cadere. Per questo motivo, il gruppo Discord ha lo scopo di riunirci tutti e creare questo spazio sicuro, in cui tutte le persone possono sfogarsi e aiutare gli altri nei momenti più difficili.

È stato lanciato anche l’allarme ai soccorritori. Questi ultimi però, una volta raggiunto il parcheggio, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Era già troppo tardi.

Disposta l’autopsia sul corpo di Cooper Noriega

Gli agenti di polizia hanno fatto sapere che Cooper Noriega non si trovava all’interno di un’automobile e sul suo corpo non c’era alcun segno di violenza. Saranno soltanto le indagini a determinare la causa della morte, dopo l’esito dell’esame autoptico.

La tragedia si è rapidamente diffusa sul web, sono state tantissime le persone che hanno voluto mostrare vicinanza e affetto alla sua famiglia e che hanno voluto lasciargli un addio sui suoi profili social. Più di 1,7 milioni di follower sconvolti dalla notizia.