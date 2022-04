La coppia di anziani è morta probabilmente lo scorso autunno per una fuga di gas o di monossido di carbonio: il dramma in Friuli

Ancora una scoperta choc che riguarda la morte di due persone. L’episodio si è verificato a Campoformido, in provincia di Udine. I Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine hanno forzato l’ingresso di una villa, trovando al suo interno i cadaveri mummificati di una coppia di anziani. A lanciare l’allarme erano stati alcuni parenti, preoccupati per le mancate risposte da parte dei coniugi.

È il terzo episodio simile che si verifica in Italia nel giro di pochissimi mesi. Il primo in ordine temporale è stato quello della povera Marinella Beretta. La donna, di 70 anni, viveva da sola in una villa di Como che precedentemente aveva venduto ad un uomo residente in Svizzera e in cui aveva deciso di restare a vivere.

I vicini, a inizio febbraio scorso, preoccupati per la pericolosità di alcuni alberi in giardino, hanno contattato il proprietario di casa che a sua volta ha provato a chiamare la signora.

Non ricevendo risposta, ha allertato le forze dell’ordine che, forzando il portone d’ingresso, hanno scoperto il cadavere mummificato in salotto. Gli esami successivi hanno confermato che Marinella era morta da circa due anni.

Quasi identico il caso della donna di 90 anni di Trieste, che viveva da sola nella sua casa nel centro della città. A lanciare l’allarme in questo caso sono stati i funzionari dell’Inps che stavano cercando la signora per degli accertamenti sulla pensione. Entrando in casa hanno trovato il cadavere mummificato della donna che si pensa fosse morta addirittura dal 2018.

Il ritrovamento della coppia di anziani

Nella giornata di ieri, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine di Campoformido hanno trovato i cadaveri di due anziani all’interno della loro casa.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti che non ricevendo risposta dai due si sono preoccupati.

La coppia di anziani era solita trascorrere periodi molto lunghi lontano da casa. Per questo motivo l’allarme non era stato lanciato prima. Quando però il periodo è diventato troppo lungo, ecco che è stato necessario avvertire le autorità.

A seguito dei primi superficiali rilievi, è emerso che i coniugi probabilmente sono morti all’inizio dello scorso autunno.

La causa della morte è forse riconducibile ad una fuga di gas o di monossido di carbonio di alcune stufe presenti in casa. Seguiranno aggiornamenti.