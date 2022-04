I parenti di Marinella Beretta, la 70enne trovata morta da 2 anni in una villa a Como, hanno deciso di rinunciare alla sua eredità

La vicenda legata alla morte solitaria di Marinella Beretta, ha scosso tutta Italia. La donna è stata trovata in stato di avanzata decomposizione due anni dopo la sua morte, nella casa di Como in cui viveva. Tre parenti della vittima hanno rinunciato all’eredità. Si attendono notizie riguardo un altro possibile erede.

La vicenda si è verificata all’inizio di febbraio scorso. Marinella, 70 anni, viveva da sola nella casa di Como che, anni prima, aveva venduto ad un uomo che però era rimasto a vivere in Svizzera. Grazie all’usufrutto, la signora aveva potuto continuare a vivere in quella villetta.

Causa maltempo, alcuni vicini avevano contattato il proprietario di casa, avvisandolo della pericolosità degli alberi presenti in giardino. L’uomo ha poi cercato di mettersi in contatto con l’anziana inquilina, non ricevendo però alcuna risposta.

Insospettito ha raggiunto Como e, non ricevendo risposta nemmeno al citofono, ha contattato la Polizia per poter entrare.

Gli agenti hanno forzato una finestra e quando sono entrati hanno trovato il cadavere semi mummificato della signora. Donna che, stando ai risultati dell’autopsia, era morta da circa due anni.

Una vicenda molto simile a quella della donna di 90 anni di Trieste, trovata senza vita dai funzionari dell’Inps che la cercavano per degli accertamenti sulla pensione. In questo caso la morte pare che fosse giunta, per la donna, addirittura nel 2018, quattro anni fa.

L’eredità di Marinella Beretta

Successivamente alla tragedia, il proprietario di casa, aiutato dal suo legale, ha cercato i possibili eredi della signora Marinella Beretta tramite un appello.

Le ricerche hanno portato a tre parenti lontani della 70enne. Come riportato dal legale dell’uomo svizzero ai giornalisti di Fanpage.it, però, queste tre persone che all’inizio si erano fatte avanti per l’eredità, alla fine hanno deciso tutte di rinunciarvi. Al momento non sono noti i motivi di tale scelta.

Ci sarebbe anche un possibile quarto erede, che al momento sta facendo le dovute ricerche presso gli uffici anagrafici per capire se effettivamente ci sia qualche legame parentale con la donna.

L’avvocato del proprietario di casa ha fatto sapere che il suo assistito si è dato come termine ultimo il giorno di Pasqua. Se entro tale data non si arriva a qualcosa di concreto, sarà chiesto al Tribunale di nominare un curatore.