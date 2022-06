Donna al volante travolge una coppia di conviventi in bici e li uccide: il dramma si è verificato in provincia di Ancona

Un altro terrificante incidente stradale che quasta volta è costato la vita ad una coppia di fidanzati marchigiani. I due erano sulle loro biciclette, quando una donna a bordo di un’automobile li ha investiti uccidendoli sul colpo. Nonostante i soccorsi siano intervenuti tempestivamente, per l’uomo e la donna non c’è stato nulla da fare. Illesa la conducente della macchina e la figlia di 9 anni che era insieme a lei.

Quella che continua a scorrere inesorabile sulle strade italiane è una scia di sangue alla quale non ci si può rassegnare. Ancora una volta, un tragico destino ha spezzato la vita di due persone molto giovani che avevano un’intera vita davanti.

Quello avvenuto nella tarda serata di ieri nelle Marche, però, non è l’unico incidente mortale capitato in Italia negli ultimi giorni.

Nelle prime ore del mattino di ieri, giovedì 16 giugno, a perdere la vita era infatti già toccato a Giacomo Zendron. Il ragazzo era da solo a bordo della sua auto e stava percorrendo la strada Romea, nel veneziano. Per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato frontalmente contro un camion ed ha perso la vita sul colpo.

Drammatico anche il destino toccato a Christian Stomeo, un 29enne originario di Lecce. Ieri sera la sua auto si è capovolta e sia lui che la sua ragazza, rimasti illesi nell’incidente, sono riusciti ad uscire dall’abitacolo. Purtroppo, un’auto che transitava in quel momento ha travolto lui, uccidendolo sul colpo.

Il dramma della coppia marchigiana

Sempre nella serata di ieri, la vita di una coppia di fidanzati è stata spezzata in pochi istanti. I due erano a bordo delle loro biciclette e stavano percorrendo il lungomare di Marina di Montemarciano (Ancona).

Proprio in quel momento è sopraggiunta una macchina, che viaggiava nello stesso senso di marcia, che per motivi ancora in corso di accertamento ha travolto in pieno i due conviventi.

L’uomo di 42 anni e la donna di 39 sono stati sbalzati a decine di metri di distanza e per loro non c’è stato nulla da fare. Inutile per loro il tempestivo intervento dei soccorritori del 118.

A bordo della vettura coinvolta c’era una donna di 38 anni, che è uscita illesa dall’incidente. Ferita, ma per fortuna in maniera lieve, la figlia di 9 anni che viaggiava insieme a lei.