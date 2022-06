Non c’è stato nulla da fare per Giacomo Zendron. Il ragazzo, che aveva solo 25 anni, è morto a seguito di un terribile incidente stradale verificatosi sulla strada Romea, allo svincolo tra Campagna Lupia e Camponogara, nel veneziano. Per lui sono risultati fatali i traumi riportati nel tremendo frontale tra la sua auto ed un camion.

Anche giugno è iniziato come peggio non avrebbe potuto per quanto riguarda le morti sulle strade del territorio italiano. Tantissime le vittime di giovane età che in pochi attimi hanno perso la vita per un tragico destino.

A colpire particolarmente, per esempio, è stata la morte di Roberta Macajone. La 39enne viaggiava insieme al figlioletto, quando nei pressi di Cefalù si è scontrata contro un’auto morendo sul colpo. Illeso fortunatamente il piccolo.

O ancora, la tragedia dei tre ragazzi giovanissimi morti nel vercellese alle prime ore dell’alba di domenica 5 giugno. Stavano tornando a casa dopo una serata in discoteca, quando la loro auto ha sbattuto frontalmente contro un altra, alla cui guida c’era un 29enne ecuadoriano risultato positivo alla cocaina.

Oppure l’incidente che ha stroncato sul colpo la vita di Adrian Andrei Costin, avvenuto nel pomeriggio dello scorso mercoledì 8 giugno in provincia di Mantova. Il 19enne era a bordo della sua auto, quando l’impatto devastante contro un tir lo ha ucciso. Con lui viaggiava anche la fidanzata 17enne che ha riportato ferite gravi ma non mortali.

L’incidente di Giacomo Zendron

Credit: Vigli del Fuoco

Terribile anche l’incidente che ha coinvolto una vettura ed un camion, alle prime ore del mattino di ieri, giovedì 16 giugno, sulla strada Romea, nel veneziano.

Giacomo Zendron stava percorrendo la strada a bordo della sua macchina e quando è giunto al km 114, all’altezza dello svincolo tra Campagna Lupia e Camponogara, si è schiantato frontalmente contro un camion che proveniva nel senso opposto.

Immediato l’intervento dei soccorritori del Suem, ma per il 25enne residente a Mira non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo del ragazzo dalle lamiere dell’auto.

Le operazioni di sgombero della carreggiata sono durate diverse ore e le indagini delle forze dell’ordine ora faranno chiarezza sull’esatta dinamica e sulle cause dell’incidente.