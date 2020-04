Coronavirus, bimbo di 5 anni rimasto solo Papà muore per il Covid. Mamma ricoverata. Bimbo di 5 anni rimasto solo. Il racconto del sindaco su ciò che è accaduto

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei contagi e dei decessi è salito a numeri molto elevati. Poche ore fa, è stato raccontato sul web, la vicenda di Andrea (nome di fantasia), un bimbo di soli cinque anni che ha perso il padre a causa del virus e la madre è stata ricoverata, poiché positiva. Quindi è rimasto solo.

A parlarne è stato proprio il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, che con l’aiuto dell’assessore dei Servizi Sociali, Emma Capogrossi, hanno trovato in breve tempo una sistemazione per il piccolo insolita, ma speciale.

La donna, ha pubblicato un messaggio su Facebook, in cui ha scritto: “Andrea risulta negativo al tampone, ma deve stare in quarantena.

Ci attiviamo con i servizi sociali, ma non è facile; non possono prenderlo in carico le normali strutture che accolgono i minori, c’è un serio rischio di contagio.

Si offre di farlo il Seeport Hotel. Gratuitamente. Gli riservano uno spazio bello, una grande stanza. Garantiscono tutta la sicurezza possibile e gli cucinano i suoi piatti preferiti.”

Per lui non è stato affatto facile, poiché si è ritrovato in un ambiente, diverso e senza i suoi genitori. Per il papà non c’è stato nulla da fare, ma la mamma del piccolo è guarita e dopo un essere stata ricoverata in ospedale finalmente può tornare a casa e riabbracciarlo. I vicini del condominio, hanno voluto accoglierli in un modo molto speciale. Ecco come ha continuato il racconto il sindaco:

“Il papà non ce l’ha fatta purtroppo. Amel invece, dopo un lungo periodo in terapia intensiva, guarisce. Andrea non risulterà mai contagiato. Quel lenzuolo steso al balcone dice che ora mamma e piccolo possono abbracciarsi. Forte.

Una storia emblematica di questa emergenza, di dolore, ma anche di solidarietà, di cura e di amore!” In molti sono rimasti stupiti e tutta la comunità ora si stringe vicino a questa famiglia, che ha avuto una grande perdita.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.