Coronavirus, mamma di 37 anni ha perso la vita Mamma di tre figli partorisce e una settimana dopo perde la vita a causa del COVID. Ecco cosa le è accaduto...

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei decessi e dei contagi, è salito livelli molto elevati. Dal Regno Unito è venuta fuori un’altra terribile notizia, una mamma ha perso la vita, una settimana dopo aver dato alla luce la sua terza figlia. Si chiamava Salina Shaw, aveva 37 anni.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutte le persone che la conoscevano e soprattutto la sua famiglia, che non si sarebbe mai aspettata di perderla, in un momento che per loro doveva essere di felicità.

In base alle informazioni che sono state rese note, la giovane donna soffriva di diabete e stava rispettando tutte le regole della quarantena. In più per la sua patologia, seguiva uno stile di vita vegano.

Era un’educatrice ed imprenditrice, che viveva a Southend, nell’Essex. Era risultata positiva al virus e il suo cuore ha cessato di battere nella giornata di Pasqua. La cugina, ha pubblicato un messaggio su Facebook:

“La domenica di Pasqua è stata portata via da questo monto troppo presto. Ma da questo dispiacere immenso, tutti dovrebbero sapere che questa donna era una forza da non sottovalutare.

Una potente mamma single, con il fuoco dentro di sé e con la determinazione che non avresti mai visto in nessuno. Purtroppo Salina aveva perso la mamma poco dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, che ora ha quasi diciotto anni.

Quindi ha istintivamente insegnato alla sua ragazza a seguire le sue orme e mostrare come diventare indipendenti!”

i consigli per evitare il contagio sono sempre gli stessi: lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati, stare ad metro di distanza gli uni dagli altri, ma soprattutto in caso di sintomi non andare negli ospedali o negli studi medici, ma chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenza.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti per questa tragica vicenda.

Fonte: Il Mattino