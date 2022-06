Coronavirus: cosa cambierà dal 15 giugno? Le parole del Ministro Speranza

“La pandemia non è ancora finita”. Sono queste le parole del Ministro della Salute Speranza riguardo la pandemia causata dal coronavirus. Dal 15 giugno nel nostro Paese cambieranno alcune cose, tra cui l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle novità riguardo l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Dal 15 giugno 2022 in Italia ci saranno alcuni cambiamenti riguardo la gestione della pandemia causata da coronavirus. Nonostante l’abolizione dello stato di emergenza, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo, in particolar sull’utilizzo delle mascherine. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato il Ministro.

Queste sono state le sue parole:

Dobbiamo considerare la pandemia ancora non conclusa: in tanti Paesi da qualche giorno, c’è una curva che ricomincia a crescere e non dobbiamo considerare che la partita è chiusa. Non siamo cioè fuori dal Covid, tuttavia tutto ciò che abbiamo, dai vaccini agli antivirali, ci consente di dire che siamo in una stagione diversa.